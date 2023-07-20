Временный поверенный Исландии в Москве с 1 августа будет работать из Рейкьявика

Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке работы посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА "Новости" во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 9 июня МИД Исландии объявил, что с 1 августа работа посольства страны в Москве будет приостановлена. Кроме того, государство потребовало от России сократить масштабы деятельности в Рейкьявике и понизить статус своего диппредставительства.