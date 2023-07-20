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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 18:02

Временный поверенный Исландии в Москве с 1 августа будет работать из Рейкьявика

Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке работы посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА "Новости" во внешнеполитическом ведомстве.

"Свои функции Ханессон продолжит исполнять из Рейкьявика", добавили там.

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Напомним, 9 июня МИД Исландии объявил, что с 1 августа работа посольства страны в Москве будет приостановлена. Кроме того, государство потребовало от России сократить масштабы деятельности в Рейкьявике и понизить статус своего диппредставительства.

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ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
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