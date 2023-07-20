Палёные филлеры, и никакой аптечки: Появились подробности смерти дагестанки при увеличении ягодиц на дому

Косметолог из Дагестана, у которой на приёме дома умерла 22-летняя пациентка, использовала препарат, предположительно, приобретённый на маркетплейсе. Таким мнением поделилась в беседе с журналом Woman.ru директор фонда помощи пострадавшим от некачественных услуг в сфере эстетической медицины "Чёрный шприц" Тамара Кормишина.

Сертификат косметолога девушка получила всего несколько месяцев назад, в апреле 2023 года. Её наставница рассказала в соцсетях, что "выпустила легкообучаемую красавицу-ученицу по курсу ''Эстет-косметолог'' и пожелала той успехов. Спектр услуг нового специалиста варьировался от увеличения губ (3000 р.) до коррекции ягодиц (18 000 р.), клиенток она активно искала в соцсетях.

Там же пациентка и записалась на коррекцию ягодиц, про эту процедуру косметолог писала особенно часто. Девушку не насторожило то, что кушетка в "кабинете" мастера располагается среди ковров и личных вещей, препараты она держит в холодильнике, а о стерилизации инструментов сказать ничего нельзя. Аптечки для оказания первой помощи там тоже не оказалось.

Препарат косметолог открыла в присутствии пациентки, но какое именно средство использовалось и где было куплено, клиентка не поинтересовалась. Также дома не оказалось препаратов для оказания помощи при анафилактическом шоке. Девушке стало плохо уже после пары уколов — пошла сильная аллергическая реакция. Пациентка скончалась за 10 минут.

"Известно, что филлер не имел регистрационного удостоверения на территории России. Скорее всего, приобрёлся он на маркетплейсе, потому что человеку, который не имеет образования, квалификации и должного рабочего места, дистрибьюторы не продадут ничего. В итоге такие специалисты покупают незарегистрированные препараты в крупных магазинах в Сети", — объяснила Кормишина, отметив, что анафилактический шок случился из-за наличия лидокаина в составе препарата.

После трагедии мастер почистила свои соцсети от возможных улик, но "Интернет помнит всё". С утра она уведомила клиенток о том, что все записи на ближайшее время отменяются. В фонде помощи призвали не ходить к работающим в подобных условиях специалистам, а ценники в три тысячи рублей лишь говорят о том, что мастер использует препарат наименьшего качества. Если вину косметолога докажут, ей грозит до семи лет тюрьмы.