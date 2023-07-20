Автор хитов Лещенко и Леонтьева доставлен в больницу после ДТП

Эстрадный артист, сатирик, писатель и композитор Семён Каминский попал в ДТП на 74-м километре автодороги М2 в Московской области. Автор хитов Льва Лещенко, Валерия Леонтьева, Валентины Толкуновой и Людмилы Гурченко доставлен в больницу, сообщает Пятый канал.

По словам инсайдеров, у 82-летнего артиста после аварии диагностирована внутричерепная травма. Он находится под присмотром врачей в одной из подмосковных больниц.