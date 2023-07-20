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20 июля, 15:20

Автор хитов Лещенко и Леонтьева доставлен в больницу после ДТП

Автор хитов Льва Лещенко Каминский госпитализирован после ДТП в Подмосковье

<p>Семён Каминский. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Пётр Носов</p>

Семён Каминский. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Пётр Носов

Эстрадный артист, сатирик, писатель и композитор Семён Каминский попал в ДТП на 74-м километре автодороги М2 в Московской области. Автор хитов Льва Лещенко, Валерия Леонтьева, Валентины Толкуновой и Людмилы Гурченко доставлен в больницу, сообщает Пятый канал.

По словам инсайдеров, у 82-летнего артиста после аварии диагностирована внутричерепная травма. Он находится под присмотром врачей в одной из подмосковных больниц.

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Андрей Бражников
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