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20 июля, 16:27

За год через батальон "Терек" прошло 1250 казаков-добровольцев

За год через батальон "Терек" прошло 1250 казаков-добровольцев, 46 бойцов батальона получили государственные награды, ещё 50 бойцов представлены к государственным наградам. Об этом сообщил атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.

По его словам, эти цифры, во-первых, являются показателем эффективности и авторитета подразделения, а во-вторых, доказывают, что отступать казаки не намерены, будут и дальше идти вперёд.

"Сейчас у нас только в одном батальоне более 45 офицеров запаса, к нам идут профессионалы со всей России", похвалился атаман, подводя итоги первой годовщины создания казачьего батальона.

Кузнецов отметил, что во многих подразделениях количество добровольцев, желающих пополнить ряды бойцов, с течением времени, к сожалению, уменьшается. Однако в "Тереке" дела обстоят иначе.

"У нас получилось наоборот: около 70 казаков сейчас ждут, когда можно будет войти в батальон "Терек", а никто не хочет выходить. У нас есть люди, которые прослужили не три месяца, не полгода, а целый год. Год на передовой. И они не хотят выходить", приводит слова Кузнецова портал Российского казачества.

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Напомним, что буквально на днях, 12 июля, президент Владимир Путин присвоил командиру добровольческого казачьего батальона "Сибирь" в составе добровольческой казачьей бригады "Терек" Олегу Ликонцеву звание Героя России. Сейчас в спецоперации на Украине участвуют более 20 тысяч казаков со всей страны.

Обложка ©

ТАСС / Река Александр

Алексей Берковиц
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