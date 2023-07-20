За год через батальон "Терек" прошло 1250 казаков-добровольцев, 46 бойцов батальона получили государственные награды, ещё 50 бойцов представлены к государственным наградам. Об этом сообщил атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.

По его словам, эти цифры, во-первых, являются показателем эффективности и авторитета подразделения, а во-вторых, доказывают, что отступать казаки не намерены, будут и дальше идти вперёд.

"Сейчас у нас только в одном батальоне более 45 офицеров запаса, к нам идут профессионалы со всей России", — похвалился атаман, подводя итоги первой годовщины создания казачьего батальона.

Кузнецов отметил, что во многих подразделениях количество добровольцев, желающих пополнить ряды бойцов, с течением времени, к сожалению, уменьшается. Однако в "Тереке" дела обстоят иначе.

"У нас получилось наоборот: около 70 казаков сейчас ждут, когда можно будет войти в батальон "Терек", а никто не хочет выходить. У нас есть люди, которые прослужили не три месяца, не полгода, а целый год. Год на передовой. И они не хотят выходить", — приводит слова Кузнецова портал Российского казачества.