В России отзывают почти 80 тысяч Lada без ГЛОНАСС

Официальный изготовитель автомобилей Lada АвтоВАЗ отзовёт около 80 тысяч машин из-за отсутствия блока ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв подпало 79 548 автомобилей, проданных в 2022–2023 гг. Среди них "Лада-Гранта", а также внедорожники "Нива-Легенда" и "Нива-Тревел", у которых не установлен блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

"На всех транспортных средствах будет выполнена установка блока управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. <...> Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — уточнили в Росстандарте.