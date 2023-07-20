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20 июля, 16:51

В России отзывают почти 80 тысяч Lada без ГЛОНАСС

Росстандарт отзывает около 80 тысяч машин Lada из-за отсутствия блока ГЛОНАСС

Официальный изготовитель автомобилей Lada АвтоВАЗ отзовёт около 80 тысяч машин из-за отсутствия блока ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под отзыв подпало 79 548 автомобилей, проданных в 2022–2023 гг. Среди них "Лада-Гранта", а также внедорожники "Нива-Легенда" и "Нива-Тревел", у которых не установлен блок управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

"На всех транспортных средствах будет выполнена установка блока управления системой оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. <...> Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — уточнили в Росстандарте.

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Ранее АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Granta с ABS. Антиблокировочная система тормозов устанавливается на все модели Granta, начиная с комплектации Classic.

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Lada

Ирина Фальке
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