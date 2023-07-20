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20 июля, 17:06

Новорождённых белых львят из парка "Тайган" назвали Зита и Гита

В крымском зоопарке "Тайган" родились два редких белых львёнка

В зоопарке "Тайган" в Крыму родились два белых львёнка — это девочки, которым вот-вот исполнилось пять дней, сообщил директор парка Олег Зубков. Малышей кормит их мама, они только начали открывать глаза.

В крымском зоопарке показали новорождённых белых львят Зиту и Гиту. Видео © Парк "Тайган"

"В парке "Тайган" пополнение. Это две чудесные белые львицы Зита и Гита. Девочки родились здоровенькие и уже скоро будут радовать вас, друзья! Всем добро пожаловать в гости к нашим красоткам", — написали в пресс-службе парка.

Зубков отметил, что на всей планете таких белых львов не более 300 особей и чаще всего они рождаются в крымских зоопарках "Тайган" и "Сказка".

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Обложка ©

Парк "Тайган"

Ирина Фальке
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