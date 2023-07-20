Один человек погиб при обрушении крыши колонии в Нижнем Тагиле

В исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле при ремонте в цехе сборки металлоконструкций рухнула крыша. По данным Прокуратуры Свердловской области, один из строителей погиб. Ещё двое получили травмы, одного из них удалось извлечь из-под завалов.

"Предварительно, выполняли работы четыре сотрудника подрядной организации, один из которых за несколько минут до происшествия перешёл в другую часть цеха и не пострадал, один сотрудник погиб, один сотрудник направлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, ещё один человек находится под завалами", — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

ЧП случилось в 15:55 (13:55 мск), погибшим оказался мужчина 1967 года рождения. На данный момент определяется материальный ущерб, по факту происшествия проводится проверка.