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20 июля, 17:26

Один человек погиб при обрушении крыши колонии в Нижнем Тагиле

Рабочий погиб при обрушении крыши ИК № 5 в Нижнем Тагиле, ещё один под завалами

<p>Фото с места обрушения крыши в колонии. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tagilcity_group" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Новости Нижнего Тагила"</a></p>

Фото с места обрушения крыши в колонии. Обложка © VK / "Новости Нижнего Тагила"

В исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле при ремонте в цехе сборки металлоконструкций рухнула крыша. По данным Прокуратуры Свердловской области, один из строителей погиб. Ещё двое получили травмы, одного из них удалось извлечь из-под завалов.

"Предварительно, выполняли работы четыре сотрудника подрядной организации, один из которых за несколько минут до происшествия перешёл в другую часть цеха и не пострадал, один сотрудник погиб, один сотрудник направлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, ещё один человек находится под завалами", — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

ЧП случилось в 15:55 (13:55 мск), погибшим оказался мужчина 1967 года рождения. На данный момент определяется материальный ущерб, по факту происшествия проводится проверка.

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Ирина Фальке
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