Любовь Успенская рассекретила роман с итальянцем, который кружит ей голову дорогими подарками

В сети заговорили о новом романе 69-летней певицы Любови Успенской. Причиной этих пересудов стало заявление самой исполнительницы во время пресс-конференции на фестивале "Белые ночи".

Ещё не так давно певица говорила, что не строит планов на новые отношения, потому что устала от частых эмоциональных переживаний, а встретить достойного кандидата — непростая задача. К этому она добавляла, что куда больше заинтересована в том, чтобы выдать замуж свою дочь. Но внезапно призналась, что принимает ухаживания итальянца, который оплатил ей с дочкой отдых в турецкой гостинице.

"Мужчина привёз нам нужную рыбу из Италии! Прилетел с букетом, с костюмами потрясающими дизайнерскими в восточном стиле, с вышивкой и камнями. Он нам снял гостиницу, $600 за сутки заплатил. Пока я просто принимаю его ухаживания, у меня же есть девичья гордость. И, конечно, должна быть химия, искра", — цитирует королеву шансона StarHit.

Артистка рассказала, что пока присматривается к кавалеру и пытается понять, будет ли в отношениях химия.