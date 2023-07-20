Регион

Уведомления отключены

20 июля, 18:35

МАГАТЭ заявило о ротации экспертов на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) на Украине была проведена ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

"На этой неделе МАГАТЭ провело ротацию персонала на Чернобыльской АЭС, а в ближайшее время будет проведена ротация на других объектах", — сказано в сообщении МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ не нашёл следов минирования на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ не нашёл следов минирования на ЗАЭС

А ранее специалисты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин на объектах Запорожской АЭС. Речь идёт, в частности, о крышах реакторных блоков 3 и 4, а также частях турбинных залов и системы охлаждения на атомной станции.

Обложка ©

ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Лариса Сафронова
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Чернобыль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров