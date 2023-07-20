МАГАТЭ заявило о ротации экспертов на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) на Украине была проведена ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

"На этой неделе МАГАТЭ провело ротацию персонала на Чернобыльской АЭС, а в ближайшее время будет проведена ротация на других объектах", — сказано в сообщении МАГАТЭ.