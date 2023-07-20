МАГАТЭ заявило о ротации экспертов на Чернобыльской АЭС
На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) на Украине была проведена ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.
"На этой неделе МАГАТЭ провело ротацию персонала на Чернобыльской АЭС, а в ближайшее время будет проведена ротация на других объектах", — сказано в сообщении МАГАТЭ.
А ранее специалисты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин на объектах Запорожской АЭС. Речь идёт, в частности, о крышах реакторных блоков 3 и 4, а также частях турбинных залов и системы охлаждения на атомной станции.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky