19-летней студентке грозит статья за педофилию и 8 лет тюрьмы за поцелуй с восьмиклассником

В Кирове студентка пошла на свидание со школьником, теперь ей грозит статья за педофилию и лишение свободы сроком на восемь лет. Об этом сообщает Mash.

19-летнюю Полину и восьмиклассника Андрея Амур свёл у библиотеки. Молодые люди заговорили о высоком, обменялись контактами в соцсетях. Начались переписки, встречи, флирт, а там случился и первый поцелуй.

Парень не удержался и похвастался своими любовными победами. Вероятно, кто-то ему позавидовал и сообщил о запретном счастье в правоохранительные органы. В итоге восьмиклассник был опрошен, а девушка задержана за домогательства к несовершеннолетнему. В отношении неё возбуждено уголовное дело.