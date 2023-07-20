19-летней студентке грозит статья за педофилию и 8 лет тюрьмы за поцелуй с восьмиклассником
В Кирове студентку задержали по обвинению в педофилии из-за встреч со школьником
В Кирове студентка пошла на свидание со школьником, теперь ей грозит статья за педофилию и лишение свободы сроком на восемь лет. Об этом сообщает Mash.
19-летнюю Полину и восьмиклассника Андрея Амур свёл у библиотеки. Молодые люди заговорили о высоком, обменялись контактами в соцсетях. Начались переписки, встречи, флирт, а там случился и первый поцелуй.
Парень не удержался и похвастался своими любовными победами. Вероятно, кто-то ему позавидовал и сообщил о запретном счастье в правоохранительные органы. В итоге восьмиклассник был опрошен, а девушка задержана за домогательства к несовершеннолетнему. В отношении неё возбуждено уголовное дело.
А ранее в Ленинградской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в растлении малолетнего. У него дома обнаружился целый арсенал из огнестрельного оружия и боеприпасов.
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