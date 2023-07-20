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20 июля, 19:11
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19-летней студентке грозит статья за педофилию и 8 лет тюрьмы за поцелуй с восьмиклассником

В Кирове студентку задержали по обвинению в педофилии из-за встреч со школьником

В Кирове студентка пошла на свидание со школьником, теперь ей грозит статья за педофилию и лишение свободы сроком на восемь лет. Об этом сообщает Mash.

19-летнюю Полину и восьмиклассника Андрея Амур свёл у библиотеки. Молодые люди заговорили о высоком, обменялись контактами в соцсетях. Начались переписки, встречи, флирт, а там случился и первый поцелуй.

Парень не удержался и похвастался своими любовными победами. Вероятно, кто-то ему позавидовал и сообщил о запретном счастье в правоохранительные органы. В итоге восьмиклассник был опрошен, а девушка задержана за домогательства к несовершеннолетнему. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Молодой любовник развёл москвичку на 18 млн, которые она сняла на квартиру для его жены

Молодой любовник развёл москвичку на 18 млн, которые она сняла на квартиру для его жены

А ранее в Ленинградской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в растлении малолетнего. У него дома обнаружился целый арсенал из огнестрельного оружия и боеприпасов.

Обложка ©

Shutterstock

Лариса Сафронова
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