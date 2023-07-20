Россиянка попала в реанимацию в Турции и уже пять дней лежит с дикими болями в животе

Отдыхавшая в Турции россиянка попала в реанимацию с неизвестным диагнозом. Медики уверены, что транспортировку на родину обычным самолётом женщина не переживёт, но понять, в чём дело, не могут. Об этом сообщает SHOT.

36-летняя Кристина, её муж Игорь, две дочери и племянница прилетели в Анталью из Владивостока. На второй день отдыха у женщины начались дикие боли в области печени. Врачи местной больницы, куда доставили заболевшую, пять дней не могут определиться с диагнозом и понять, что делать с пациенткой, которая буквально кричит от резкой боли.

Супруг хочет транспортировать жену в московский Медико-хирургический центр имени Пирогова, но турецкие медики не дают добро, уверяя, что полёт на обычном самолёте пациентке не по силам, перевозить её можно только бортом санавиации.

Родственники Кристины говорят, что у неё никогда не было серьёзных проблем со здоровьем, она не употребляла алкоголь и наркотики. Они обращаются к сотрудникам Посольства РФ в Турции, Минздрава РФ и МЧС РФ с просьбой о помощи в перевозке заболевшей из Антальи в Москву.