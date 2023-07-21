Снявшаяся для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку
BFMTV: Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции Шьяппу отправили в отставку
Марлен Шьяппа. Обложка © Playboy
Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая снялась в фотосессии для журнала Playboy, покинула правительство. Об этом информирует телеканал BFMTV.
"Шьяппа покидает правительство, расплачиваясь за появление её фотографий на обложке Playboy", — отмечается в сообщении телеканала.
В интервью телеканалу Шьяппа отметила, что всегда старалась, находясь в должности, и гордится своей работой, а также поддержкой президента Эмманюэля Макрона.
За фотосессию и интервью Playboy Марлен Шьяппа подверглась критике. В частности, её осудила премьер-министр страны Элизабет Борн. Чиновница в ответ заявила, что участвовала в съёмке, чтобы защитить права женщин и обсудить с журналистом издания серьёзные вопросы.