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20 июля, 22:06

Снявшаяся для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку

BFMTV: Снявшуюся для Playboy госсекретаря Франции Шьяппу отправили в отставку

<p>Марлен Шьяппа. Обложка © Playboy</p>

Марлен Шьяппа. Обложка © Playboy

Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая снялась в фотосессии для журнала Playboy, покинула правительство. Об этом информирует телеканал BFMTV.

"Шьяппа покидает правительство, расплачиваясь за появление её фотографий на обложке Playboy", отмечается в сообщении телеканала.

Французы раскупили весь тираж журнала Playboy с госсекретарём Марлен Шьяппа

Французы раскупили весь тираж журнала Playboy с госсекретарём Марлен Шьяппа

В интервью телеканалу Шьяппа отметила, что всегда старалась, находясь в должности, и гордится своей работой, а также поддержкой президента Эмманюэля Макрона.

За фотосессию и интервью Playboy Марлен Шьяппа подверглась критике. В частности, её осудила премьер-министр страны Элизабет Борн. Чиновница в ответ заявила, что участвовала в съёмке, чтобы защитить права женщин и обсудить с журналистом издания серьёзные вопросы.

Юлия Коновалова
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