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20 июля, 22:19

Telegram запустил анонсированное обновление, но не для всех

Telegram запустил функцию сториз для премиум-аккаунтов

В мессенджере Telegram появились "истории". Однако пока новая функция доступна только обладателям премиум-аккаунтов на смартфоне.

Сториз расположены в верхней части экрана и становятся доступны после обновления приложения. Публиковать можно фото и видео, предварительно отредактировав "историю" и указав срок длительности её доступности — на 6, 12, 24 или 48 часов. Также можно ограничить её видимость для определённого круга лиц.

Дуров анонсировал запуск сторис в Telegram

Дуров анонсировал запуск сторис в Telegram

Ранее Лайф сообщал, что WhatsApp предоставил пользователям доступ к редактированию отправленных ими сообщений в течение первых 15 минут после отправки. Отредактированное сообщение будет помечено надписью "Изменено", так же как и в мессенджере Telegram.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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