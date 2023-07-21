Telegram запустил анонсированное обновление, но не для всех

В мессенджере Telegram появились "истории". Однако пока новая функция доступна только обладателям премиум-аккаунтов на смартфоне.

Сториз расположены в верхней части экрана и становятся доступны после обновления приложения. Публиковать можно фото и видео, предварительно отредактировав "историю" и указав срок длительности её доступности — на 6, 12, 24 или 48 часов. Также можно ограничить её видимость для определённого круга лиц.