Telegram запустил анонсированное обновление, но не для всех
Telegram запустил функцию сториз для премиум-аккаунтов
В мессенджере Telegram появились "истории". Однако пока новая функция доступна только обладателям премиум-аккаунтов на смартфоне.
Сториз расположены в верхней части экрана и становятся доступны после обновления приложения. Публиковать можно фото и видео, предварительно отредактировав "историю" и указав срок длительности её доступности — на 6, 12, 24 или 48 часов. Также можно ограничить её видимость для определённого круга лиц.
Ранее Лайф сообщал, что WhatsApp предоставил пользователям доступ к редактированию отправленных ими сообщений в течение первых 15 минут после отправки. Отредактированное сообщение будет помечено надписью "Изменено", так же как и в мессенджере Telegram.
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