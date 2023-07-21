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21 июля, 01:28

Экранизация Borderlands состоится 9 августа 2024 года

Фильм на основе серии видеоигр Borderlands, разработанной Gearbox Software, выйдет на экраны 9 августа 2024 года. Об этом сообщили на первом дне фестиваля San Diego Comic-Con 2023.

Сюжет картины построен на поисках пропавшей дочери самого могущественного негодяя вселенной. С этой целью преступница Лилит возвращается на родную Пандору и заключает договор с бывшим элитным наёмником Роландом, диким подрывником Крошкой Тиной, её защитником Кригом, сумасшедшей учёной Таннис и роботом Железякой.

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Роль Лилит исполнила Кейт Бланшетт, роль Роланда сыграл Кевин Харт, а Флориан Мунтяну появится в фильме в образе Крига. Режиссёром проекта стал Элай Рот.

Ранее в финале онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 компания Sony представила геймплей новой игры о Человеке-пауке Spider-Man 2 от студии Insomniac Games. Поклонникам игры показали основных персонажей и некоторые возможности видеоигры.

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borderlands.com

Юлия Коновалова
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