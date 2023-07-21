Экранизация Borderlands состоится 9 августа 2024 года

Фильм на основе серии видеоигр Borderlands, разработанной Gearbox Software, выйдет на экраны 9 августа 2024 года. Об этом сообщили на первом дне фестиваля San Diego Comic-Con 2023.

Сюжет картины построен на поисках пропавшей дочери самого могущественного негодяя вселенной. С этой целью преступница Лилит возвращается на родную Пандору и заключает договор с бывшим элитным наёмником Роландом, диким подрывником Крошкой Тиной, её защитником Кригом, сумасшедшей учёной Таннис и роботом Железякой.

Роль Лилит исполнила Кейт Бланшетт, роль Роланда сыграл Кевин Харт, а Флориан Мунтяну появится в фильме в образе Крига. Режиссёром проекта стал Элай Рот.