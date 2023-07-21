Пушков раскрыл ясный ответ ЕС Эрдогану насчёт его страны

В Евросоюзе дали "ясный ответ" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о возможности принятия страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Евросоюз заявил, что Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Полагаю, и не только в 2024-м. Даже безвизовый режим не получит: критериям не соответствует. Тут двух мнений быть не может: это ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану", — написал Пушков в телеграм-канале.

По мнению политика, данный ответ содержит "послание" о том, как к турецкому лидеру относятся в Евросоюзе. Сенатор считает, что "на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан". Пушков также отметил, что Анкара должна ценить возможности своей многовекторной внешней политики. А вступив в ЕС, Турция потеряет собственное лицо на мировой арене.