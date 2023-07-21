В России изменят систему оплаты ЖКУ

Министерство строительства России готовит систему спецсчетов для накопления платы за коммунальные услуги. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства высшим исполнительным органам власти.

Согласно разрабатываемому плану, платежи потребителей будут аккумулироваться на специальном банковском счёте, откуда лица, управляющие многоквартирными домами, будут рассчитываться за коммунальные ресурсы. Это поможет контролировать средства и обеспечит использование денег по назначению.

Сейчас у жильцов домов нет возможности контролировать целевое использование средств со стороны УК, а благодаря спецсчетам средства будут переводиться только тем организациям, которые непосредственно оказывают услуги по водоснабжению, отоплению и электроснабжению в домах.