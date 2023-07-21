Директор ЦРУ Бёрнс назвал ожидаемыми медленные темпы контрнаступления ВСУ

Медленные темпы контрнаступления украинских войск не должны вызывать удивления. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бёрнс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"На мой взгляд, никого не должно удивлять, что контрнаступление — это тяжёлая задача. Наступать намного сложнее, чем обороняться", — отметил глава ЦРУ.

Также Бёрнс заявил, что контрнаступление займёт длительный срок и достигнуть прогресса будет сложно, так как у российской стороны было достаточно времени, чтобы подготовить оборону и плотные минные поля.