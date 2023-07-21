Пентагон: США направят в Ормузский пролив два десантных корабля

Американская военная группировка в Ормузском проливе пополнится двумя десантными кораблями для защиты свободы судоходства и сдерживания якобы дестабилизирующей деятельности Ирана. Об этом сообщает Министерство обороны США.

Как говорится на сайте ведомства, универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall присоединятся к эсминцу USS Thomas Hudner и истребителям F-16 и F-35, об отправке которых было объявлено ранее.