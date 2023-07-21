Регион

Уведомления отключены

21 июля, 02:55
5597

Пентагон: США направят в Ормузский пролив два десантных корабля

Американская военная группировка в Ормузском проливе пополнится двумя десантными кораблями для защиты свободы судоходства и сдерживания якобы дестабилизирующей деятельности Ирана. Об этом сообщает Министерство обороны США.

Как говорится на сайте ведомства, универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall присоединятся к эсминцу USS Thomas Hudner и истребителям F-16 и F-35, об отправке которых было объявлено ранее.

В Пентагоне рассказали, возможен ли паритет Украины и России по истребителям

В Пентагоне рассказали, возможен ли паритет Украины и России по истребителям

А ранее Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировал наведение истребителей США F-16 на самолёт ВКС РФ в Сирии. Кроме того, за сутки было выявлено 12 нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полётами беспилотников.

Обложка ©

Wikipedia / U.S. Navy, Dennis Timms

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров