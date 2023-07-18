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18 июля, 19:02

В Пентагоне рассказали, возможен ли паритет Украины и России по истребителям

Пентагон: Украине нужны годы для достижения паритета с РФ по истребителям

Украине потребуются годы для достижения паритета с РФ по истребителям: для того, чтобы военные возможности Незалежной в воздухе приблизились к российским, нужно много финансовых вложений. Об этом сообщил глава комитета штабов Министерства обороны США Марк Милли.

По его словам, десять истребителей F-16 стоят два миллиарда долларов, причём у РФ уже есть сотни военных самолётов не только этого, четвёртого поколения, но и пятого.

"Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — мы говорим о большом количестве самолётов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки", — заявил Милли в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что США концентрируют усилия в целях обеспечения Украины возможностями противовоздушной обороны.

Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

Ранее Лайф писал, что Пентагон не разрешил Европе обучать пилотов ВСУ на F-16 из-за отсутствия формального решения Госдепа по передаче инструкций и симуляторов. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские пилоты начнут обучение через "пару недель".

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Никита Осипов
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