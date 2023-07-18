В Пентагоне рассказали, возможен ли паритет Украины и России по истребителям
Пентагон: Украине нужны годы для достижения паритета с РФ по истребителям
Украине потребуются годы для достижения паритета с РФ по истребителям: для того, чтобы военные возможности Незалежной в воздухе приблизились к российским, нужно много финансовых вложений. Об этом сообщил глава комитета штабов Министерства обороны США Марк Милли.
По его словам, десять истребителей F-16 стоят два миллиарда долларов, причём у РФ уже есть сотни военных самолётов не только этого, четвёртого поколения, но и пятого.
"Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — мы говорим о большом количестве самолётов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки", — заявил Милли в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что США концентрируют усилия в целях обеспечения Украины возможностями противовоздушной обороны.
Ранее Лайф писал, что Пентагон не разрешил Европе обучать пилотов ВСУ на F-16 из-за отсутствия формального решения Госдепа по передаче инструкций и симуляторов. Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские пилоты начнут обучение через "пару недель".
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