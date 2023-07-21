Трамп назвал абсолютно безумной идею вступления Украины в НАТО
Идея вступления Украины в НАТО абсолютно безумна. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, обрушившись с жёсткой критикой в адрес действующего американского лидера Джо Байдена. Он назвал его коррумпированным и некомпетентным.
Бывший глава Белого дома призвал обратить внимание на тот факт, какую сумму Китай и Украина заплатили семье Байдена.
"В этих обстоятельствах сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна", — сказал Трамп в видеообращении на платформе Rumble.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал способ, которым остановит конфликт на Украине, если снова станет главой государства. Политик заявил, что скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому "хватит".
Flickr / Gage Skidmore