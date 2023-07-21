Трамп назвал абсолютно безумной идею вступления Украины в НАТО

Идея вступления Украины в НАТО абсолютно безумна. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, обрушившись с жёсткой критикой в адрес действующего американского лидера Джо Байдена. Он назвал его коррумпированным и некомпетентным.

Бывший глава Белого дома призвал обратить внимание на тот факт, какую сумму Китай и Украина заплатили семье Байдена.

"В этих обстоятельствах сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна", — сказал Трамп в видеообращении на платформе Rumble.