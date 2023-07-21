Россиянам назвали два простых шага для продления работы заряда батареи смартфона

Продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений, а также выключив лишние уведомления. Об этом рассказали специалисты "Роскачества" в беседе с РИА "Новости".

В организации отметили, что, даже когда телефон не используется, большое число приложений продолжают функционировать в фоновом режиме, собирая данные и расходуя заряд батареи. Также снижают её процент активности и живые обои с анимацией и прорисовкой, ведь они используют ресурсы графического процессора. Специалисты Центра цифровой экспертизы агентства советуют в настройках отключить разрешения в разделах "Поиск сетей Wi-Fi" и "Поиск Bluetooth-соединений".

"Таким образом, телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом", — пояснили эксперты.

В "Роскачестве" также призвали отказаться от лишних push-уведомлений, это можно сделать, зайдя в "Настройки" — "Блокировка экрана" и отключив опцию "Пробуждать для показа уведомлений". Кроме того, лучше отключить опцию "Отправлять данные для диагностики". Это ускорит работу телефона, а также не позволит разработчикам собирать информацию об активности пользователя гаджета.