Число погибших при обрушении крыши в колонии в Нижнем Тагиле увеличилось до двух

В исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле Свердловской области утром 21 июля нашли тело второго рабочего подрядной организации, попавшего под завал при обрушении крыши. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Работа Следственного комитета на месте обрушения крыши в колонии Нижнего Тагила. Видео © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека" (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Однако, учитывая обнаружение второго тела, рассматривается его переквалификация на более тяжкий состав — "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц" (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей и изучают документацию о проводившихся на месте работах.