Карякин рассказал, чем поразил его Путин во время встречи
Шахматист Карякин: Путин мгновенно схватывает информацию и предлагает решения
Президент РФ Владимир Путин и шахматист Сергей Карякин во время встречи в резиденции Ново-Огарёво, 2017 год. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Шахматист признался, что с главой государства было очень интересно общаться, а также с восхищением рассказал об умении президента мгновенно схватывать информацию.
"Очень интересно это было, когда видишь президента перед собой. <...> Очень интересно было с ним общаться, он мгновенно схватывал всю информацию, сразу предлагал какие-то решения, идеи", — приводит его слова РИА "Новости".
Понятно, что шахматы у российского лидера находятся далеко не на первом месте, однако, отметил Карякин, его погружённость в тему вызывает большое уважение. По словам спортсмена, Путин в курсе многих вещей, происходящих в шахматном мире.
Ранее Лайф рассказывал, как Сергей Карякин посетил зону проведения специальной военной операции, где лично встретился с бойцами, защищающими Родину. В ходе поездки спортсмен сыграл с нашими военными в шахматы и увидел их быт.