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21 июля, 07:15

Карякин рассказал, чем поразил его Путин во время встречи

Шахматист Карякин: Путин мгновенно схватывает информацию и предлагает решения

<p>Президент РФ Владимир Путин и шахматист Сергей Карякин во время встречи в резиденции Ново-Огарёво, 2017 год. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин</p>

Президент РФ Владимир Путин и шахматист Сергей Карякин во время встречи в резиденции Ново-Огарёво, 2017 год. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Шахматист признался, что с главой государства было очень интересно общаться, а также с восхищением рассказал об умении президента мгновенно схватывать информацию.

"Очень интересно это было, когда видишь президента перед собой. <...> Очень интересно было с ним общаться, он мгновенно схватывал всю информацию, сразу предлагал какие-то решения, идеи", — приводит его слова РИА "Новости".

Понятно, что шахматы у российского лидера находятся далеко не на первом месте, однако, отметил Карякин, его погружённость в тему вызывает большое уважение. По словам спортсмена, Путин в курсе многих вещей, происходящих в шахматном мире.

Неизвестные попытались ограбить Карякина после его заявления в поддержку СВО

Неизвестные попытались ограбить Карякина после его заявления в поддержку СВО

Ранее Лайф рассказывал, как Сергей Карякин посетил зону проведения специальной военной операции, где лично встретился с бойцами, защищающими Родину. В ходе поездки спортсмен сыграл с нашими военными в шахматы и увидел их быт.

Николь Вербер
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