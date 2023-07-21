Карякин рассказал, чем поразил его Путин во время встречи

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Шахматист признался, что с главой государства было очень интересно общаться, а также с восхищением рассказал об умении президента мгновенно схватывать информацию.

"Очень интересно это было, когда видишь президента перед собой. <...> Очень интересно было с ним общаться, он мгновенно схватывал всю информацию, сразу предлагал какие-то решения, идеи", — приводит его слова РИА "Новости".

Понятно, что шахматы у российского лидера находятся далеко не на первом месте, однако, отметил Карякин, его погружённость в тему вызывает большое уважение. По словам спортсмена, Путин в курсе многих вещей, происходящих в шахматном мире.