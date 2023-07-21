Под Брянском дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги
SHOT: В Брянской области БПЛА ВСУ атаковал тяговую подстанцию железной дороги
Украинский беспилотник атаковал тяговую подстанцию железной дороги в районе посёлка Холмечи Суземского района Брянской области. По данным SHOT, дрон сбросил на неё снаряд прошлой ночью.
В результате трансформаторное оборудование получило незначительные повреждения, на его работе это не сказалось. Задержек в движении поездов не было.
Также минувшей ночью три украинских беспилотника попытались атаковать военный аэродром в посёлке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Два дрона были уничтожены системами ПВО, ещё один — средствами РЭБ. Никто не пострадал.
Fikri Rasyid / Unsplash