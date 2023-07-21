Под Брянском дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги

Украинский беспилотник атаковал тяговую подстанцию железной дороги в районе посёлка Холмечи Суземского района Брянской области. По данным SHOT, дрон сбросил на неё снаряд прошлой ночью.

В результате трансформаторное оборудование получило незначительные повреждения, на его работе это не сказалось. Задержек в движении поездов не было.