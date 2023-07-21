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21 июля, 07:03

Под Брянском дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги

SHOT: В Брянской области БПЛА ВСУ атаковал тяговую подстанцию железной дороги

Украинский беспилотник атаковал тяговую подстанцию железной дороги в районе посёлка Холмечи Суземского района Брянской области. По данным SHOT, дрон сбросил на неё снаряд прошлой ночью.

В результате трансформаторное оборудование получило незначительные повреждения, на его работе это не сказалось. Задержек в движении поездов не было.

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Также минувшей ночью три украинских беспилотника попытались атаковать военный аэродром в посёлке Гвардейское Симферопольского района Крыма. Два дрона были уничтожены системами ПВО, ещё один — средствами РЭБ. Никто не пострадал.

Обложка ©

Fikri Rasyid / Unsplash

Матвей Константинов
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