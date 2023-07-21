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21 июля, 08:10
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"Зреет недовольство": В ВСУ предупредили Зеленского о внутренней угрозе

Politico: В ВСУ зреет недовольство, которое может вызвать общественный конфликт

В рядах ВСУ растёт недовольство из-за несправедливости и отсутствия ротаций. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинского военного медика.

"Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство — и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет", говорит медик.

По словам военнослужащего, в армии чувствуют несправедливость и недовольны тем, что далеко не все граждане принимают прямое участие в конфликте или вносят свой вклад в общее дело. Он считает, что правительство страны должно что-то сделать с этим, иначе на Украине может вспыхнуть общественный конфликт.

Кроме того, отметил собеседник Politico, бойцы ВСУ морально и физически истощены из-за того, что некоторые из них уже год находятся на передовой.

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Ранее глава комитета штабов Минобороны США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ продлится ещё долго и обернётся для Украины большой кровью. По его словам, ВС России создали на фронте значительные линии защиты.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Матвей Константинов
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