В Петербурге в шахматном клубе жестоко избили шахматного судью

В Петербурге шахматный судья попал в больницу в тяжёлом состоянии после жестокого избиения. Всё произошло 20 июля — кстати, именно в этот день отмечался Международный день шахмат.

Как сообщает "Фонтанка", администратор шахматного клуба "Петровская ладья" и главный судья турниров был госпитализирован ранним утром 20 июля прямо с работы.

У 63-летнего мужчины диагностированы многочисленные травмы головы и лица, в том числе резаные раны уха и носа. Его состояние оценивается как тяжёлое.