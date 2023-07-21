В Петербурге в шахматном клубе жестоко избили шахматного судью
В Петербурге шахматный судья попал в больницу в тяжёлом состоянии после жестокого избиения. Всё произошло 20 июля — кстати, именно в этот день отмечался Международный день шахмат.
Как сообщает "Фонтанка", администратор шахматного клуба "Петровская ладья" и главный судья турниров был госпитализирован ранним утром 20 июля прямо с работы.
У 63-летнего мужчины диагностированы многочисленные травмы головы и лица, в том числе резаные раны уха и носа. Его состояние оценивается как тяжёлое.
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А ранее в Петербурге из-за ДТП на Невском проспекте случился конфликт с дракой, в результате которого муниципального депутата избили резиновой дубинкой. "Наказать" автовладельца ему помогал 17-летний брат. Инцидент попал на видео.
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