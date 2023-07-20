"Может, за дело побили": Сосед рассказал о приставаниях москвича, которого нокаутировали в парке Горького

Мужчина, которого нокаутировала группа подростков в московском парке Горького, не раз приставал к несовершеннолетним девушкам, а однажды даже сорвал чужую свадьбу. Об этом Лайфу рассказал сосед избитого москвича.

"Возможно, его подростки за дело побили, потому что он домогался моей подруги, которой 14 лет. Также год назад моей сестре было 17 лет, он к ней подкатывал, звал с собой. Когда мы встречались в лифте, задавал странные вопросы, рассказывал про своих многочисленных девушек, звал в какие-то заведения", — рассказал Лайфу парень.

Он также слышал, что однажды мужчина явился на чужую свадьбу, будучи влюблённым в невесту, за что его там избили.