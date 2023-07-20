"Может, за дело побили": Сосед рассказал о приставаниях москвича, которого нокаутировали в парке Горького
Сосед рассказал о мужчине, которого подростки избили в парке Горького
Мужчина, которого нокаутировала группа подростков в московском парке Горького, не раз приставал к несовершеннолетним девушкам, а однажды даже сорвал чужую свадьбу. Об этом Лайфу рассказал сосед избитого москвича.
"Возможно, его подростки за дело побили, потому что он домогался моей подруги, которой 14 лет. Также год назад моей сестре было 17 лет, он к ней подкатывал, звал с собой. Когда мы встречались в лифте, задавал странные вопросы, рассказывал про своих многочисленных девушек, звал в какие-то заведения", — рассказал Лайфу парень.
Он также слышал, что однажды мужчина явился на чужую свадьбу, будучи влюблённым в невесту, за что его там избили.
"Рассказывали, что он был влюблён в девушку и она должна была выйти замуж. Он приехал на свадьбу, сорвал её, его побили друзья мужа. И он в больницу лёг", — отметил сосед.
Напомним, 16-летний подросток напал на 24-летнего мужчину, который сидел на лавочке в парке Горького. Пока двое его друзей говорили с мужчиной, стоявший сзади парень ударил его ногой по голове. Жертва вырубилась, а юные злоумышленники тихо ушли. Всех подростков уже задержали. А самого 16-летнего дзюдоиста сегодня арестовали до 18 сентября. Во время заседания юноша обвинил жертву в приставаниях к несовершеннолетней подруге. Якобы именно поэтому он и нанёс ему удар.
Telegram / SHOT