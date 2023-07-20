Нокаутировавший москвича подросток оказался дзюдоистом
Арестованный за нападение на мужчину в московском парке Горького 16-летний подросток оказался дзюдоистом. Об этом SHOT рассказал дядя парня.
"Он хороший человек, просто защитил свою девушку. Я люблю, уважаю своего племянника. Он гордость, между прочим, он чемпион", — сказал дядя мальчика.
Дядя рассказал о подростке, арестованном за нападение на мужчину в московском парке Горького. Видео © SHOT
Напомним, 16-летний подросток напал на 24-летнего мужчину, который сидел на лавочке в парке Горького. Пока двое его друзей говорили с мужчиной, стоявший сзади парень ударил его ногой по голове. Жертва вырубилась, а юные злоумышленники тихо ушли. Всех подростков уже задержали. А самого 16-летнего дзюдоиста сегодня арестовали до 18 сентября. Во время заседания юноша обвинил жертву в приставаниях к несовершеннолетней подруге. Якобы именно поэтому он и нанёс ему удар.
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