Нокаутировавший москвича подросток оказался дзюдоистом

Арестованный за нападение на мужчину в московском парке Горького 16-летний подросток оказался дзюдоистом. Об этом SHOT рассказал дядя парня.

"Он хороший человек, просто защитил свою девушку. Я люблю, уважаю своего племянника. Он гордость, между прочим, он чемпион", — сказал дядя мальчика.