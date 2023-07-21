В России могут запретить термины "экокожа" и "экомех"

Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился в Совет Федерации с просьбой внести поправки в закон о защите прав потребителей и, в частности, ограничить использование терминов "экокожа", "экомех" и "веганская кожа". В верхней палате парламента пообещали рассмотреть инициативу грядущей осенью.

Как пишет газета "Известия", гендиректор организации Александра Андрунакиевич считает, что производители, используя подобные наименования, вводят потребителей в заблуждение. По её словам, на инициативу уже ответили в Федеральной антимонопольной службе. Там заявили, что приставка "эко" в слове "кожа" означает "экономичная".

"[Это] звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная. Хотя к коже этот материал никакого отношения не имеет", — добавила Андрунакиевич.