В России могут запретить термины "экокожа" и "экомех"
"Известия": РСКО предложил запретить в России термины "экокожа" и "экомех"
Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) обратился в Совет Федерации с просьбой внести поправки в закон о защите прав потребителей и, в частности, ограничить использование терминов "экокожа", "экомех" и "веганская кожа". В верхней палате парламента пообещали рассмотреть инициативу грядущей осенью.
Как пишет газета "Известия", гендиректор организации Александра Андрунакиевич считает, что производители, используя подобные наименования, вводят потребителей в заблуждение. По её словам, на инициативу уже ответили в Федеральной антимонопольной службе. Там заявили, что приставка "эко" в слове "кожа" означает "экономичная".
"[Это] звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная. Хотя к коже этот материал никакого отношения не имеет", — добавила Андрунакиевич.
Ранее Лайф писал, что в России предложили запретить детское шампанское, сигареты и другие товары, копирующие продукцию для совершеннолетних. Как считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, они формируют у подрастающего поколения лояльное отношение к вредным привычкам.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY