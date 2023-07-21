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21 июля, 10:18
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Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу в ЖК

Don Mash: Житель Ростова-на-Дону открыл стрельбу в ЖК и ранил супругу

В жилом комплексе "Красный Аксай" в Ростове-на-Дону произошла стрельба. Об этом сообщает Don Mash.

По данным телеграм-канала, огонь открыл мужчина. Он ранил супругу, после чего попытался свести счёты с жизнью, однако не смог. Пострадавшую забрали врачи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Глава Федерации бокса Ангарска ранен, его друг убит в результате стрельбы в кафе

Глава Федерации бокса Ангарска ранен, его друг убит в результате стрельбы в кафе

Ранее Лайф писал, что четыре человека получили ранения в результате стрельбы во Владивостоке. Прокуратура Приморья опубликовала видео с места происшествия.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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