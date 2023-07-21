Путин напомнил Польше о подарке Сталина

Польша утратила независимость после вторжения фашистской Германии, но восстановила её благодаря СССР, и, в частности, позиции лидера Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Польша получила значительные земли на Западе, которые раньше принадлежали Германии. Это подарок Сталина полякам, подчеркнул президент.

"Польша получила значительные земли на Западе — земли Германии. Это именно так! Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам", — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации.