Путин: Киевские власти готовы пойти на всё ради "спасения своей продажной шкуры"
Киевским властям наплевать на собственных граждан и будущее Украины, они готовы пойти на всё ради "спасения своей продажной шкуры". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.
"Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы", — сказал глава государства.
Также Владимир Путин на заседании Совбеза предупредил, что Россия ответит Польше в случае агрессии против Белоруссии. Президент напомнил, что республика является частью Союзного государства.
Kremlin.ru