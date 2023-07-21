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21 июля, 10:50

Путин: Киевские власти готовы пойти на всё ради "спасения своей продажной шкуры"

Киевским властям наплевать на собственных граждан и будущее Украины, они готовы пойти на всё ради "спасения своей продажной шкуры". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

"Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на всё, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить своё существование. Им наплевать на народ Украины, на её суверенитет и национальные интересы", сказал глава государства.

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Также Владимир Путин на заседании Совбеза предупредил, что Россия ответит Польше в случае агрессии против Белоруссии. Президент напомнил, что республика является частью Союзного государства.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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