Зачем Киргизия прогибается под США и нарывается на новую "цветную революцию" Политолог Дмитрий Родионов — о том, чем для Киргизии может закончиться проверка экспорта в Россию и жестокое преследование граждан, принимающих участие в СВО. 21 июля, 22:40 Как власти Киргизии отреагировали на прямые угрозы США ввести санкции. Обложка © Shutterstock

Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек приговорён на родине к десяти годам лишения свободы за участие в СВО в составе ВС РФ.

До начала спецоперации 31-летний Кубанычбек жил в России. Он участвовал в съёмках популярных ситкомов телеканала ТНТ "Универ", "СашаТаня", "Реальные пацаны" и занимался квадрокоптерами.

Когда началась СВО, он решил, что там нужно его умение управлять дронами, и отправился добровольцем. Однако в ноябре 2022-го ему пришлось вернуться на родину из-за болезни отца, которого он не видел три года. Спустя два месяца его арестовали и возбудили в отношении его уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне России по статье "Наёмничество".

16 мая Первомайский суд Бишкека приговорил Аскара к десяти годам лишения свободы. Приговор оставил в силе городской суд Бишкека. Недавно он был этапирован в колонию, где сегодня ожидает заседания Верховного суда по своему делу.

В суде Аскар заявил, что отправился на фронт добровольно: он хотел стать гражданином РФ и получить российский паспорт. Сейчас он надеется, что гражданство ему наконец предоставят и его смогут вернуть в Россию.

По его словам, местные власти хотят сделать его дело показательным. Для того, чтобы неповадно было другим.

Но что так смущает киргизские власти? То, что жители страны начнут массово ехать на СВО, чтобы получить российский паспорт? Едва ли многие захотят рисковать для этого жизнью. Тем более что это можно сделать безо всякого риска. По словам замглавы Министерства труда, социального обеспечения и миграции республики Нурдоолота Базарбаева, в России трудится около 1,2 миллиона кыргызстанцев, 650 тысяч из которых получили российские паспорта и возвращаться на родину не планируют.

То есть дело не в этом вовсе. А в том, что Аскар Кубанычбек — идейный человек. Его дед дошёл до Берлина, и сам он не мог оставаться равнодушным, видя, что происходит на Украине.

Но, простите, Киргизия — не только член ЕАЭС, но и военно-политический союзник России по ОДКБ. Никто не требует от союзников, чтобы они сами посылали своих бойцов на фронт или чтобы помогали оружием, чтобы признавали новую территориальную реальность или где-то в публичном пространстве выражали поддержку действиям России. Требование одно — чтобы не препятствовали желанию своих граждан помогать России в индивидуальном порядке, не преследовали их за это. Преследование добровольцев, воюющих за Россию, вполне можно приравнять к фактической помощи Киеву. Это совершенно неудивительно, когда подобное происходит в странах Запада, но в странах-союзниках это как? Тем более в тех, чьи экономики почти полностью зависят от России.

Кстати, об экономике. Ну не хотите вы открыто демонстрировать политическую поддержку, ок (хотя, вообще-то, членство в ОДКБ, а это военный зонтик со стороны России, обязывает, трудно представить себе, чтобы в НАТО кто-то открыто выступал против действий США). Но зачем участвовать в экономических войнах Запада против России?

На днях стало известно, что киргизские власти начали проверку экспорта в Россию. Госкомитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) пообещал провести расследования для поиска лиц и компаний с целью "прекращения поставок товаров двойного назначения в Россию".

Таким образом власти отреагировали на прямые угрозы США ввести санкции.

Ранее стало известно, что представители ЕС фиксируют "подозрительное" увеличение торговых потоков из стран Евросоюза в некоторые страны Центральной Азии, включая Казахстан и Киргизию, а также в Армению, и из этих стран — в Россию. После этого на страницах Washinghton Post появилась информация о том, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляющийся экспорт в Россию подсанкционных товаров.

В Бишкеке отреагировали молниеносно. В ГКНБ бросились заверять, что ни киргизское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не занимаются поставками в Россию подсанкционных товаров, дескать, если кто и возит, то частные фирмы, которые могли делать это ненамеренно, не владея информацией о реальных конечных потребителях поставляемой продукции.

Как заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров, он не видит предпосылок для введения экономических ограничений из-за нарушения санкций США и их союзников в отношении России. По его словам, приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу и не уходили туда, где есть санкции.

"Мы хорошие. Честно. Не надо вводить санкции, позязя!"

Трудно сказать, насколько в реальности масштабными будут эти проверки и насколько Бишкек готов ужесточить контроль, возможно, это больше отговорки для американцев. Впрочем, Киргизию уже не впервые обвиняют в помощи России в обходе санкций, целый ряд американских чиновников до этого посещали республику, чтобы убедить её руководство пресечь эту практику. Надо понимать, что американцы пойдут до конца и не ограничатся получением обещаний. А значит, киргизские власти будут вынуждены пойти против интересов своего главного политического и экономического партнёра.

Понять их в каком-то смысле можно. Киргизия — страна бедная, с огромным количеством проблем, чем успешно пользуется Запад, осуществляя "цветные революции" с завидной для постсоветского пространства регулярностью. Пришедшему к власти на волне последней из таких Садыру Жапарову досталось тяжёлое наследство. В качестве одной из мер завоевания доверия он попытался поставить точку в тянувшейся много лет истории с золотоносным месторождением "Кумтор", являющимся одним из главных богатств республики и много лет принадлежащим иностранцам, — именно вопрос "Кумтора" погубил многих политиков. Жапаров национализировал "Кумтор", вызвав восхищение населения и ненависть врагов. Но вскоре оказалось, что канадские эксплуататоры фактически выгребли легкодоступные слои, оставив лишь труднодоступные, на разработку которых у Киргизии нет денег. В итоге национальное достояние в первый квартал 2023 года вышло с убытками в 12,5 млн долларов! Денег взять негде, и в этой ситуации навлекать на себя американские санкции было бы весьма болезненным и могло бы спровоцировать очередную смену власти.

С другой стороны, тот факт, что Бишкек в итоге идёт на поводу у Вашингтона, выглядит, мягко говоря, странным, учитывая, что это не в США, а в России находятся около 700 тысяч трудовых мигрантов, которые обеспечивают своими переводами 23% ВВП страны. Учитывая, что социальная сфера полностью субсидируется Россией, а не США. Учитывая, что российский, а не американский капитал занимает первое место по инвестициям. И это при том, что экономическое сотрудничество РФ и КР растёт непрерывно: за первые 11 месяцев 2022 года объём экспорта из Киргизии в Россию вырос примерно в 2,5 раза. В Россию, а не в США.

Это даже не говоря о том, что именно Россия обеспечивает безопасность Киргизии за свой счёт, причём не только от внешних угроз, но и от внутренних, выступая в роли арбитра, без которого правящие элиты давно перегрызлись бы друг с другом.

И на этом фоне Бишкек идёт на поводу у США как в экономике, так и в политике.

Кстати, показательно, что вся эта история с "наездом" за обход санкций началась после того, как казахстанские таможенники задержали беспилотники DJI AgrasT30 на сумму 15,8 млн рублей, переданные киргизскими фирмами для нужд ВС РФ. И это тоже можно рассматривать как фактическую помощь Киеву.

Казахстан — это ещё одна страна, где открыто прогибаются перед США в вопросах помощи России в обходе санкций, преследуют ополченцев и участников СВО, кроме того, там происходит активная нацификация, выдавливание русского языка и переписывание истории — реабилитация басмачей и коллаборационистов. Эта "зараза", кстати, в последнее время активно проникает в соседнюю Киргизию, где также власти не только закрывают глаза на рост националистических настроений, но и способствуют ему.

Понятно, что власти этих стран, делая реверансы в сторону США, пытаются не класть все яйца в одну корзину и избежать внутренних потрясений, гарантированных тем, кто перечит воле Вашингтона. С другой стороны, кусать кормящую руку — самоубийство. В Киргизии, где за последние несколько лет случилось уже три "цветные революции", должны это хорошо понимать. Да и Казахстану не мешало бы напомнить, кто спас его в прошлом году.

Авторы Дмитрий Родионов