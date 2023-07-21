Подруги погибшей девушки из Махачкалы умоляли её не идти к этому косметологу
Друзья девушки, умершей во время процедуры у косметолога на дому, умоляли Мику не идти к специалисту, у которой была плохая репутация. Об этом рассказал журналистам один из близких приятелей жертвы горе-медика. По его словам, в городе знали, что девушка Ума, не так давно получившая сертификат косметолога, не слишком успешно справляется со своей работой.
"Мика жила с тремя девочками в квартире. Они отговаривали её, умоляли не идти именно к этому косметологу. Писали ей: "Мика, подумай ещё раз, может, ты соберёшь ещё денег и пойдёшь к нормальному специалисту, а не к этой девушке". Но Мика втайне, когда все были дома, никому не сообщила, а просто вышла из дома, вызвала такси и поехала к этой девушке", — приводит слова собеседника "Газета.ru".
Напомним, в Дагестане 22-летняя девушка умерла во время косметологических процедур на дому. Пациентка почувствовала себя плохо после того, как ей был введён обезболивающий препарат. Позже появились подробности этой трагедии. Оказалось, что специалист была не опытная, недавно получившая сертификат. До этого она занималась наращиванием ресниц. Спектр услуг нового специалиста варьировался от увеличения губ (3000 р.) до коррекции ягодиц (18 000 р.), клиенток она активно искала в соцсетях.
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Там же пациентка и записалась на коррекцию ягодиц, про эту процедуру косметолог писала особенно часто. Девушку не насторожило то, что кушетка в "кабинете" мастера располагается среди ковров и личных вещей, препараты она держит в холодильнике, а о стерилизации инструментов сказать ничего нельзя. Аптечки для оказания первой помощи там тоже не оказалось.
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