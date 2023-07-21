Житель Подмосковья получил полный разрыв яичка во время тренировки

Житель Московской области порвал яичко во время тренировки в спортзале, мужчина чуть было не лишился одного из важнейших органов, однако на помощь ему пришли подмосковные врачи и сохранили репродуктивную функцию. Об этом Лайфу рассказали в региональном Минздраве.

Мытищинские врачи во время операции на пациенте, получившем разрыв яичка во время тренировки. Обложка © Предоставлено Лайфу

27-летний мужчина с резкой болью обратился в приёмно-диагностическое отделение Мытищинской городской клинической больницы, где у него диагностировали полный разрыв яичка с признаками остановки кровотока. Как выяснили врачи, 1/4 часть органа была полностью оторвана, в результате чего образовались огромная гематома и отёк, сдавливавший все сосуды.

"Это довольно редкий случай в практике урологов. Специалисты нашего отделения приняли решение спасти функции травмированного органа. Под общей анестезией провели ревизию травмированного яичка. Удалили оторванную часть, при этом сохранили 70% яичка с придатком. Операция длилась более часа. Уже на следующий день наблюдалась положительная динамика", — рассказал заведующий урологическим отделением Гига Гвазава.

Спустя несколько дней пациента выписали, после чего он прошёл реабилитацию и вернулся через два месяца, чтобы сдать спермограмму. Анализы показали, что все функции восстановились, а качество жизни, к удивлению, удалось сохранить. Как правило, такой исход при подобной травме бывает в одном из тысячи случаев. По мнению врачей, большую роль сыграло своевременное обращение в больницу: опоздай пациент на несколько часов — последствий было бы не избежать.

"Низкий поклон специалистам урологического отделения, особенно заведующему, который приехал ночью из дома, чтобы прооперировать меня. Гига Гигаевич на протяжении всего лечения вёл профессионально, стараясь всячески поддержать и настроить меня на положительный исход. А ведь ситуация была непростая", — поделился пациент.