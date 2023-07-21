ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской теробороны в Херсонской области

ВС России уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в Херсонской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", — сказал он.

Всего на Херсонском направлении, добавил Конашенков, за сутки было уничтожено до 35 украинских военнослужащих. Противник потерял четыре автомобиля, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.