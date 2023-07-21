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Опубликовано 21 июля 2023, 11:29

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской теробороны в Херсонской области

ВС России уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в Херсонской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", сказал он.

Всего на Херсонском направлении, добавил Конашенков, за сутки было уничтожено до 35 украинских военнослужащих. Противник потерял четыре автомобиля, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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Также Минобороны отчиталось об уничтожении более ста украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Противник потерял один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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