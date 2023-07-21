ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской теробороны в Херсонской области
ВС России уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в Херсонской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны", — сказал он.
Всего на Херсонском направлении, добавил Конашенков, за сутки было уничтожено до 35 украинских военнослужащих. Противник потерял четыре автомобиля, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Также Минобороны отчиталось об уничтожении более ста украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Противник потерял один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ