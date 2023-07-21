Российские военные успешно отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска успешно отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Майорска и Клещеевки в ДНР. За сутки на этом направлении было уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.