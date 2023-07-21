Российские военные успешно отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска успешно отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении, в том числе у Майорска и Клещеевки в ДНР. За сутки на этом направлении было уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Золотарёвка ЛНР, Майорск, Весёлое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки ДНР", — отметил он.
Также поражена живая сила и техника ВСУ в районах Новомихайловки, Дылеевки, Белой Горы и Александро-Шультина в ДНР, уничтожены два склада боеприпасов в районах Разлива и Выемки в ДНР.
А накануне подразделения ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив более 210 украинских военнослужащих.
ТАСС / Алексей Коновалов