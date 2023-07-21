Российские войска поразили пункт управления десантно-штурмовой бригады ВСУ
МО: ВС РФ поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Вооружённые силы России поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал представитель ведомства на брифинге.
Помимо этого, российские войска уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ