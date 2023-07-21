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Опубликовано 21 июля 2023, 11:33

Российские войска поразили пункт управления десантно-штурмовой бригады ВСУ

МО: ВС РФ поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Вооружённые силы России поразили пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — сказал представитель ведомства на брифинге.

Помимо этого, российские войска уничтожили склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области.

Украинская армия лишилась 175 бойцов за сутки, и это лишь на двух направлениях
Украинская армия лишилась 175 бойцов за сутки, и это лишь на двух направлениях

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 175 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Кроме того, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов бригады украинской теробороны в Херсонской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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