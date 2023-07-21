Задержана санитарка, жестоко душившая пожилого пациента в психдиспансере в Махачкале
В Дагестане задержали санитарку психдиспансера за издевательство над пациентом
В Махачкале задержали санитарку психоневрологического диспансера, которая издевалась над пожилым пациентом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.
В Дагестане задержали санитарку психдиспансера по делу об истязаниях. Видео © VK / СУ СК России по Республике Дагестан
"Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки мужского отделения ГБУ РД "Республиканский психоневрологический диспансер" по факту истязаний, совершённых в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", — говорится в сообщении.
В ближайшее время ведомство рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Доклад о ходе расследования дела будет представлен председателю СК РФ.
Напомним, ранее в Сети появились ужасающие кадры из психдиспансера в Махачкале, на которых одна из медработниц накрывает голову беспомощному пациенту подушкой и душит его. Вторая же в этот момент снимала всё происходящее на камеру. В шоке от происходящего остались как пользователи, так и родные пациентов медучреждения.