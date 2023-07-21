Задержана санитарка, жестоко душившая пожилого пациента в психдиспансере в Махачкале

В Махачкале задержали санитарку психоневрологического диспансера, которая издевалась над пожилым пациентом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

В Дагестане задержали санитарку психдиспансера по делу об истязаниях. Видео © VK / СУ СК России по Республике Дагестан

"Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки мужского отделения ГБУ РД "Республиканский психоневрологический диспансер" по факту истязаний, совершённых в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В ближайшее время ведомство рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Доклад о ходе расследования дела будет представлен председателю СК РФ.