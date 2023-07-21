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21 июля, 13:30

Российских школьников просят научить обращаться с оружием

Инструктор Гадоев: Школьников надо учить работе с оружием, а не управлению БПЛА

Российских школьников надо обучать в первую очередь правильно обращаться с оружием, а не управлять беспилотниками, считает инструктор военно-патриотического центра "Торнадо" Хуршед Гадоев. В разговоре с телеканалом "360" он пояснил, что подготовка оператора БПЛА не подходит для школьной программы, этому обучают с 18 лет уже во время службы в армии.

"Это специфическая профессия, которой нужно учиться и учиться. В принципе, там сложного ничего нет, но есть определённые критерии запрета со стороны властей. Кого попало обучать не стоит — это первое. И второе — только армейские подразделения. На данный момент у нас инструкторы распределены по некоторым войсковым частям", — отметил Гадоев.

По мнению инструктора, пользу принесут уроки военной подготовки советского образца, когда в программу входит "всё понемногу": разборка, сборка, чистка, смазка оружия, а также химзащита и использование противогазов. Вернуть военно-спортивную игру "Зарница" тоже будет совсем не лишним — центр "Торнадо" проводит такие соревнования.

"При нынешней обстановке и в нынешних ситуациях это необходимо. Это необходимо знать, уметь и использовать. Это необходимый минимум, который должен знать допризывник. Он должен присутствовать, и в армии это ему или ей поможет", — подытожил Гадоев.

В Бородино прошёл финал игры "Зарница 2.0", организованной "Движением первых"

В Бородино прошёл финал игры "Зарница 2.0", организованной "Движением первых"

Ранее депутат ГД Чаплин поделился своим мнением по поводу введения в российских школах уроков по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычного ОБЖ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке
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