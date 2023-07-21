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21 июля, 15:07

"Принёс в мир мудрость и любовь": В Петербурге родился Владимир Путин

В Санкт-Петербурге 10 июля родился полный тёзка Владимира Путина

<p>Жительница Санкт-Петербурга Виктория с новорождённым Володей Путиным. Обложка © <a href="https://t.me/komzdravspb/2701" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Комздрав СПб"</p>

Жительница Санкт-Петербурга Виктория с новорождённым Володей Путиным. Обложка © Telegram / "Комздрав СПб"

В понедельник, 10 июля, в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге родился Владимир Путин — полный тёзка президента России. Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Северной столицы, так же звали и дедушку новорождённого.

Подчёркивается, что родителям нравится энергетика этого имени и его значение: "владеющий миром". А мама Виктория считает, что оно даст малышу способность приводить людей к порядку и согласию.

"Мой сын принёс с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтобы он рос лидером, победителем по жизни!" отметила женщина.

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Матвей Константинов
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