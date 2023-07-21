"Принёс в мир мудрость и любовь": В Петербурге родился Владимир Путин
В Санкт-Петербурге 10 июля родился полный тёзка Владимира Путина
Жительница Санкт-Петербурга Виктория с новорождённым Володей Путиным. Обложка © Telegram / "Комздрав СПб"
В понедельник, 10 июля, в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге родился Владимир Путин — полный тёзка президента России. Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Северной столицы, так же звали и дедушку новорождённого.
Подчёркивается, что родителям нравится энергетика этого имени и его значение: "владеющий миром". А мама Виктория считает, что оно даст малышу способность приводить людей к порядку и согласию.
"Мой сын принёс с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтобы он рос лидером, победителем по жизни!" — отметила женщина.
Ранее Лайф писал о самых популярных именах для детей у москвичей. По словам начальника Управления столичного ЗАГС Светланы Уханёвой, мальчиков чаще всего называют Михаилами и Александрами, а девочек — Софиями и Аннами.