"Принёс в мир мудрость и любовь": В Петербурге родился Владимир Путин

В понедельник, 10 июля, в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге родился Владимир Путин — полный тёзка президента России. Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Северной столицы, так же звали и дедушку новорождённого.

Подчёркивается, что родителям нравится энергетика этого имени и его значение: "владеющий миром". А мама Виктория считает, что оно даст малышу способность приводить людей к порядку и согласию.

"Мой сын принёс с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтобы он рос лидером, победителем по жизни!" — отметила женщина.