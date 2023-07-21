У теплового взрыва в Европе и погодного "удара возмездия" по Одессе нашли общую небесную причину

В центральную часть России пришли холода, а побережье Чёрного моря заливают мощнейшие дожди с грозами, тогда как Европа мучается от аномально сильной жары. О том, что так повлияло на погодные условия, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Это звенья одной цепи. И это явления, вызванные примерно одной и той же синоптической ситуацией. Чем дальше мы с вами будем жить в период постепенного повышения общемировой температуры, тем чаще этот широтный западно-восточный перенос будет сменяться переносом меридиональным", — заметил метеоролог в беседе с радио "Комсомольская правда".

Синоптик говорит, что это объясняется механизмом так называемых блокирующих процессов, которые не дают воздушным массам смещаться по широте с востока на запад или наоборот, а вынуждают двигаться по меридиану — с юга на север или наоборот. Так и получилось, что сейчас в Южную Европу пришёл жаркий и сухой воздух из Африки и теперь там от +40 до +45 градусов, а юг России с черноморским побережьем попал под действие северных потоков с дождями и температурой, подходящей больше для сентября.

Как разъяснил Леус, в южных областях РФ погодные аномалии произошли из-за столкновений холодного воздуха с севера и жаркого с юга. В результате получились тяжёлые и медленные облака, которые накопили большой запас влаги и теперь поливают им берег Чёрного моря.