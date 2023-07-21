ВСУ ведут обстрел сёл Вязовое и Графовка Белгородской области
Вооружённые силы Украины прямо сейчас обстреливают сёла Вязовое и Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщает SHOT. На видео, которое публикует телеграм-канал, слышны звуки взрывов.
ВСУ ведут обстрел сёл Вязовое и Графовка Белгородской области. Видео © SHOT
Так, жители Графовки насчитали три прилёта, там сейчас звучит сирена. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Несколько прилётов зафиксировали и в Вязовом.
А ранее сегодня сообщалось, что ударом ВСУ был повреждён жилой дом в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Осколками снарядов были повреждены частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения. Лайф публиковал видео с места происшествия.
Телеграм-канал "Настоящий Гладков"