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21 июля, 15:27

ВСУ ведут обстрел сёл Вязовое и Графовка Белгородской области

Вооружённые силы Украины прямо сейчас обстреливают сёла Вязовое и Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщает SHOT. На видео, которое публикует телеграм-канал, слышны звуки взрывов.

ВСУ ведут обстрел сёл Вязовое и Графовка Белгородской области. Видео © SHOT

Так, жители Графовки насчитали три прилёта, там сейчас звучит сирена. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Несколько прилётов зафиксировали и в Вязовом.

Село Смородино под Белгородом попало под обстрел ВСУ

Село Смородино под Белгородом попало под обстрел ВСУ

А ранее сегодня сообщалось, что ударом ВСУ был повреждён жилой дом в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Осколками снарядов были повреждены частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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Телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Александра Вишнякова
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