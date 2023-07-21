Вооружённые силы Украины прямо сейчас обстреливают сёла Вязовое и Графовка Краснояружского района Белгородской области, сообщает SHOT. На видео, которое публикует телеграм-канал, слышны звуки взрывов.

ВСУ ведут обстрел сёл Вязовое и Графовка Белгородской области. Видео © SHOT

Так, жители Графовки насчитали три прилёта, там сейчас звучит сирена. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Несколько прилётов зафиксировали и в Вязовом.