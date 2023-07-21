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21 июля, 20:48

Впервые в истории пост главы ВМС США может занять женщина

Байден выдвинул адмирала Лизу Франкетти на должность главы ВМС США

<p>Лиза Франкетти. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ADM_Lisa_M._Franchetti_(2).jpg#/media/File:ADM_Lisa_M._Franchetti_(2).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Лиза Франкетти. Обложка © Wikipedia

В США впервые в истории на должность начальника штаба ВМС выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти. Об этом сообщается в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространённом Белым домом.

"Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырёхзвёздного адмирала ВМС США. Если её кандидатура будет утверждена, она вновь войдёт в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов", говорится в заявлении.

Cейчас Франкетти исполняет обязанности замначальника штаба американских ВМС.

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Юлия Коновалова
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