Впервые в истории пост главы ВМС США может занять женщина

В США впервые в истории на должность начальника штаба ВМС выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти. Об этом сообщается в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространённом Белым домом.

"Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырёхзвёздного адмирала ВМС США. Если её кандидатура будет утверждена, она вновь войдёт в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов", — говорится в заявлении.