Впервые в истории пост главы ВМС США может занять женщина
Байден выдвинул адмирала Лизу Франкетти на должность главы ВМС США
Лиза Франкетти. Обложка © Wikipedia
В США впервые в истории на должность начальника штаба ВМС выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти. Об этом сообщается в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространённом Белым домом.
"Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырёхзвёздного адмирала ВМС США. Если её кандидатура будет утверждена, она вновь войдёт в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов", — говорится в заявлении.
Cейчас Франкетти исполняет обязанности замначальника штаба американских ВМС.
Ранее Джо Байден назвал себя искусственным интеллектом. Слова американского лидера вызвали смех в зале, где присутствовали представители руководства ряда крупнейших технологических компаний страны.