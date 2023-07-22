Премьер Польши заявил, что посла РФ вызовут в МИД из-за слов Путина о Сталине
Российского посла в Польше вызовут в МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности после вторжения фашистской Германии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
В записи в "Твиттере" он назвал Сталина "военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков".
"Историческая правда не обсуждается. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел", — написал Моравецкий.
А ранее Путин предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии. По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.