Премьер Польши заявил, что посла РФ вызовут в МИД из-за слов Путина о Сталине

Российского посла в Польше вызовут в МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности после вторжения фашистской Германии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

А ранее Путин предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии. По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.