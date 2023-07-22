Регион

Уведомления отключены

21 июля, 21:14

Премьер Польши заявил, что посла РФ вызовут в МИД из-за слов Путина о Сталине

Российского посла в Польше вызовут в МИД из-за слов президента РФ Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности после вторжения фашистской Германии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

В записи в "Твиттере" он назвал Сталина "военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков".

Путин напомнил Польше о подарке Сталина

Путин напомнил Польше о подарке Сталина

"Историческая правда не обсуждается. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел", — написал Моравецкий.

А ранее Путин предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии. По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.

Обложка ©

gov.pl

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Польша
  • Иосиф Сталин
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров