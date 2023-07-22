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21 июля, 22:52

Байден предложил директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу войти в состав его кабинета

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс станет членом кабинета президента США Джо Байдена. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.

"Спокойной отвагой, глубоким смирением и обширным опытом Билл заслужил уважение отважных женщин и мужчин из ЦРУ. Он руководит с достоинством и представляет всё самое лучшее в Америке. Я с нетерпением жду продолжения работы с ним в предстоящие годы", — говорится в сообщении американского президента.

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В ответном заявлении, которое приводит The Washington Post, Бёрнс говорит, что для него большая честь представлять офицеров разведки, и подчёркивает, что президент таким решением признаёт существенный вклад ЦРУ в национальную безопасность. Газета, однако, отмечает, что этот шаг во многом символический и не даст Бёрнсу новых полномочий.

А ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден выдвинул адмирала Лизу Франкетти на должность начальника штаба ВМС. Она будет первой женщиной на этом посту.

Обложка ©

AP / TASS / Amanda Andrade-Rhoades

Лариса Сафронова
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