Байден предложил директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу войти в состав его кабинета

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс станет членом кабинета президента США Джо Байдена. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.

"Спокойной отвагой, глубоким смирением и обширным опытом Билл заслужил уважение отважных женщин и мужчин из ЦРУ. Он руководит с достоинством и представляет всё самое лучшее в Америке. Я с нетерпением жду продолжения работы с ним в предстоящие годы", — говорится в сообщении американского президента.

В ответном заявлении, которое приводит The Washington Post, Бёрнс говорит, что для него большая честь представлять офицеров разведки, и подчёркивает, что президент таким решением признаёт существенный вклад ЦРУ в национальную безопасность. Газета, однако, отмечает, что этот шаг во многом символический и не даст Бёрнсу новых полномочий.