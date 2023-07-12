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12 июля, 10:14

"Думали, что делать с Украиной": Нарышкин сообщил, что общался с главой ЦРУ в конце июня

Нарышкин рассказал о телефонной беседе с главой ЦРУ Бёрнсом в конце июня

<p>Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67825/photos/67641" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Обложка © Kremlin.ru, © Getty Images / Anna Moneymaker

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Переговоры прошли в конце июня, сообщил сам руководитель СВР.

"Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло", — приводит ТАСС слова Нарышкина.

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По его мнению, это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Как указал Нарышкин, в ходе беседы с Бёрнсом, которая длилась около часа, они "думали, рассуждали, что делать с Украиной". Глава СВР также подчеркнул, что возможность личной встречи с Бёрнсом и дальнейших телефонных разговоров сохраняется.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский встречался с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом и передал ему план расположения артиллерии поблизости от Крыма. По информации издания, после установки этого вооружения Киев якобы инициирует переговоры с Москвой.

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Иван Косицын
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