"Думали, что делать с Украиной": Нарышкин сообщил, что общался с главой ЦРУ в конце июня

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Переговоры прошли в конце июня, сообщил сам руководитель СВР.

"Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло", — приводит ТАСС слова Нарышкина.

По его мнению, это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Как указал Нарышкин, в ходе беседы с Бёрнсом, которая длилась около часа, они "думали, рассуждали, что делать с Украиной". Глава СВР также подчеркнул, что возможность личной встречи с Бёрнсом и дальнейших телефонных разговоров сохраняется.