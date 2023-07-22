Поигравший в России финский хоккеист указал на любовь россиян к алкоголю
Финский хоккеист Лаакконен заявил о пристрастии российских игроков к водке
Финский хоккеист Янне Лаакконен, игравший в сезоне 2014/15 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за "Южный Урал", заявил о пристрастии российских спортсменов к алкоголю. Его слова приводит Iltalehti.
"В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку. Клуб заставлял игроков проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля", — сказал Лаакконен.
Спортсмен также рассказал и о любви игроков к пиву. По его словам, хоккеисты пили его, даже если на следующий день была тренировка.
За "Южный Урал" финн провёл 22 матча, отметившись пятью точными бросками. Сезоны 2015/16 и 2016/17 Лаакконен играл в гродненском "Немане", где забросил 19 шайб в 72 матчах.
Ранее Лайф рассказывал, что чешский хоккеист Остап Сафин отказался от гражданства ради выступления в России. Спортсмен подписал контракт с "Ладой" и не будет считаться в нашей стране легионером.