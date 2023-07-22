Поигравший в России финский хоккеист указал на любовь россиян к алкоголю

Финский хоккеист Янне Лаакконен, игравший в сезоне 2014/15 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за "Южный Урал", заявил о пристрастии российских спортсменов к алкоголю. Его слова приводит Iltalehti.

"В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку. Клуб заставлял игроков проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля", — сказал Лаакконен.

Спортсмен также рассказал и о любви игроков к пиву. По его словам, хоккеисты пили его, даже если на следующий день была тренировка.