Ранее судимая тёща президента Южной Кореи задержана за подделку банковского документа

Речь идёт о поддельной банковской справке, использованной в 2013 году для приобретения земли в городе Соннам к юго-востоку от Сеула. Согласно ей, женщина внесла на счёт крупную сумму денег — около 27 миллионов долларов. В 2021 году ей присудили один год тюрьмы, но женщина обжаловала это решение и осталась на свободе. Однако апелляционный суд, рассмотрев дело, счёл преступление серьёзным и оставил приговор в силе, поэтому сейчас 76-летнюю пенсионерку задержали. Во время объявления приговора она потеряла сознание.