Ранее судимая тёща президента Южной Кореи задержана за подделку банковского документа
Yonhap: Тёщу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля задержали за подделку документа
Тёща южнокорейского президента Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержана по делу о подделке финансового документа. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Речь идёт о поддельной банковской справке, использованной в 2013 году для приобретения земли в городе Соннам к юго-востоку от Сеула. Согласно ей, женщина внесла на счёт крупную сумму денег — около 27 миллионов долларов. В 2021 году ей присудили один год тюрьмы, но женщина обжаловала это решение и осталась на свободе. Однако апелляционный суд, рассмотрев дело, счёл преступление серьёзным и оставил приговор в силе, поэтому сейчас 76-летнюю пенсионерку задержали. Во время объявления приговора она потеряла сознание.
Это не единственное судебное разбирательство Чхве Ын Сун. Ранее её обвиняли в мошенничестве с пособиями по государственному медицинскому страхованию и незаконном получении от государства около 1,7 миллиона долларов, но женщине удалось оправдаться.
А ранее Лайф писал, что лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину в середине июля с необъявленным визитом. Он и первая леди страны Ким Кеон Хи приехали в Незалежную из Польши.