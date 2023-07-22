ВМС Британии и союзники обучают украинских солдат разминированию на воде

Британские военные и эксперты из стран-союзников обучают военнослужащих ВСУ разминированию на воде. Об этом информирует Королевский военно-морской флот Великобритании.

Для подготовки украинских водолазов, сапёров и специалистов по работе с подводными аппаратами без экипажа выбран залив Лох-Ю на северо-западе Шотландии. В обучении участвуют также американские, французские, бельгийские и грузинские военные. Курс включает очистку от мин судоходных путей, разминирование портов, причалов и обеспечение безопасности в ходе десантных рейдов на мелководье и пляже.

Также команды тренируются с подводными роботами, оснащёнными, в частности, датчиками, генерирующими изображения объектов, чтобы операторы могли идентифицировать угрозу. Когда она обнаружена, водолазы приступают к обезвреживанию. Учения проводятся со всеми типами мишеней: свободно плавающими минами, наземными минами и самодельными взрывными устройствами — в воде, на воде и вокруг неё.